В Новосибирской области у коровы родился двухголовый теленок

Ветеринары, принимавшие роды у животного, связывают произошедшее с генетической мутацией

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Теленок с двумя головами родился у коровы в Карасукском районе Новосибирской области. Ветеринары, принимавшие роды у животного, связывают произошедшее с генетической мутацией, сообщили в управлении ветеринарии района.

"Уникальный случай произошел в Карасукском районе в селе Калачи. Вызвали ветеринарного специалиста на родовспоможение коровы. Она не могла сама отелиться, поэтому прибегнули помощи специалиста. При извлечении плода был шок от увиденного, что плод имеет генетические изменения (мутацию)", - говорится в сообщении.

К публикации прилагается фото теленка с двумя головами. Как отметили в управлении, основными причинами рождения животных с генетическими отклонениями является изменение генома. Факторами мутации у животных могут быть вызваны воздействием внешней и внутренней среды.

"Мутациями называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных воздействий, а также в искусственных (экспериментальных) условиях. Также мутации могут возникать при близкородственном скрещивании", - добавили в управлении.