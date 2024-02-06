В Крыму предложили национализировать виллу Софии Ротару

Сенатор Сергей Цеков отметил, что ее можно передать под Дворец бракосочетания

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Виллу певицы Софии Ротару в Ялте необходимо национализировать и отдать под Дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы. Такое мнение ТАСС выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Я предложил национализировать виллу Ротару, потому что она, на мой взгляд, занимает антироссийскую позицию, она финансово поддерживала Вооруженные силы Украины начиная с 2014 года до 2022 года. Она, в частности, была против воссоединения Крыма с Россией. С учетом той политики, которую проводят на Украине, а на Украине фактически национализируют практически всю собственность граждан РФ, независимо от того, какое мнение у них по ситуации, которая складывается между Россией и Украиной, поэтому ее имущество должно быть национализировано и передано, как я считаю, Ялтинскому городскому округу", - сказал Цеков.

По мнению сенатора, виллу Ротару можно передать под Дворец бракосочетания. "В Ялте, как мне кажется, не очень хороший Дворец бракосочетания. Отличное расположение виллы, это набережная Ялты. Так что для Дворца бракосочетания вполне подходит", - уточнил собеседник агентства.

В понедельник мэр Ялты Янина Павленко заявила, что власти города рассмотрят вопрос о лишении Софии Ротару звания "Почетный гражданин Ялты". По мнению Цекова, это решение необходимо было принять уже давно.

"Я удивляюсь, что этого звания она не была лишена еще 10 лет назад. Я являюсь председателем Русской общины Крыма, у нас обсудили в организации, пришли к выводу, что надо лишать ее звания "Почетного гражданина Ялты".

Ротару - советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. В числе известных песен, которые она исполняет, такие композиции, как "Родина моя", "Верни мне музыку", "Червона рута", "Хуторянка".