Мезенцев заявил о необходимости диалога с молодежью на равных для воспитания патриотизма

Государственный секретарь СГ отметил, что это должен быть искренний диалог о том, "почему Запад настолько агрессивен и имеем ли мы право сдаться и отступить от наших планов"

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Искренний диалог с молодежью на равных необходим для воспитания патриотической гражданской позиции. Об этом перед открытием в Минске Патриотического форума молодежи Союзного государства (СГ) Белоруссии и России заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня у нас на четырех площадках из Минска, из стен прославленного БГУ (Белорусского государственного университета - прим. ТАСС), разговор не взрослых со своими молодыми коллегами, а прежде всего молодых людей, от которых мы ждем эти вопросы. У нас хотят спросить, что для нас патриотизм и гражданская позиция. Но и мы в свою очередь хотим узнать, как бы вели они себя, случись события 1941-1945 годов, случись события 1812 года, когда в том числе и белорусские полки были защитниками единого Отечества. И конечно, мы хотим говорить на равных, чтобы это был искренний диалог о том, что мешает Белоруссии и России развиваться сегодня, почему Запад столько агрессивен и имеем ли мы право сдаться и отступить от наших планов, от наших замыслов, от союзного строительства", - сказал он.

Ректор БГУ Андрей Король отметил, что форум подчеркивает необходимость борьбы не только за настоящее и будущее, но и за прошлое. По его словам, для того чтобы лишить возможности "как человека, так и целого народа реализовать свой культурно-исторический код, свою миссию, нужно убрать платформу, нужно убрать то, что лежит внизу". "И вот на это направлены [Западом] сегодня те технологии информационные, коммуникативные, когнитивные, которыми изобилует современная наука и практика", - указал ректор.

Двухдневный Патриотический форум молодежи Союзного государства направлен на создание площадки для эффективного взаимодействия молодежи в рамках СГ, обмена опытом и идеями по созданию студенческих проектов, способствующих сохранению исторической памяти. Более 60 студентов из Белоруссии и России примут участие в работе круглого стола по вопросам молодежной политики, обменяются опытом по вопросам организации эффективной работы органов студенческого самоуправления и представят свои проекты и инициативы, которые реализуют в университетах.