Песков не комментирует сообщения о приезде Такера Карлсона в администрацию президента

Американские СМИ предположили, что журналист собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что американский журналист Такер Карлсон побывал в администрации президента.

"Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь", - сказал Песков.

В конце прошлой недели в Telegram-каналах появилась информация о том, что Карлсон приехал в Россию. Американские СМИ предположили, что он собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Видео беседы с журналистом появилось в Telegram-канале "Известий". При этом в ответ на вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон лишь улыбнулся и пожал плечами. "Посмотрим", - сказал он.

Журналист в сентябре 2023 года сообщил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США. Представитель Кремля Песков, комментируя это тогда, отметил, что ежедневно приходят десятки запросов от международных СМИ, в том числе от американских, с просьбой к Путину дать интервью. Он добавил, что "обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется", однако пока общественность на Западе "серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой" и вряд ли способна трезво воспринимать анализ ситуации и видение будущего со стороны Путина.

В предыдущий раз Путин давал интервью зарубежным журналистам осенью прошлого года: в ноябре "Казахстанской правде" (перед визитом в республику) и в октябре Медиакорпорации Китая (перед визитом в КНР). При этом с представителями западной прессы Путин не общался уже более двух лет. Последнее такое интервью он дал в октябре 2021 года ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл на ногах по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".