Пескову неизвестно о ситуации с сотрудниками ФТС, якобы устроившими в Калининграде дебош

По словам пресс-секретаря президента, это "больше ведомственный вопрос"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о ситуации с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) России, якобы устроившими дебош во время командировки в Калининград.

"Нет, мы не располагаем такой информацией", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. "Это, наверное, больше ведомственный вопрос", - добавил он.

Как ранее сообщали СМИ, два сотрудника ФТС России 2 февраля, находясь в командировке в Калининграде, якобы устроили пьяный дебош в одном из отелей города.