Патрушев обсудил предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на Урале

В округе для обеспечения безопасности населения и территорий создана группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отметил секретарь Совета безопасности

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Урал подвержен высоким рискам возникновения стихийных бедствий и аварий, а также вспышек инфекционных заболеваний, при этом значительным остается число пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Уральский федеральный округ подвержен высоким рискам возникновения стихийных бедствий и аварий в связи с особенностями природно-климатических условий и высокой концентрацией потенциально опасных объектов", - констатировал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

На мероприятие вынесен вопрос предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионах УФО. "Имеющиеся экологические проблемы в ряде регионов, связанные с загрязнением атмосферного воздуха и качества питьевой воды, недостатки ветеринарного и фитосанитарного контроля, интенсивный поток трудовых мигрантов усиливают риски вспышек инфекционных заболеваний среди людей, животных и растений", - констатировал секретарь Совбеза.

В округе для обеспечения безопасности населения и территорий создана группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отметил Патрушев. "В прошлом году проведено более 16 тысяч профилактических мероприятий, осуществлено реагирование на 36 тысяч чрезвычайных ситуаций и различного рода происшествий. Принятые меры в целом позволили снизить ущерб окружающей среде и материальные потери, возникающие в результате природных катаклизмов и техногенных аварий", - добавил он.

"Вместе с тем, количество людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, остается значительным", - указал Патрушев.