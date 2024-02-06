На Херсонщине выделили средства на вооруженную охрану 191 учебного заведения

На военизированную охрану предусмотрено более 345,3 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 6 февраля. /ТАСС/. Более 345,3 млн рублей предусмотрено в бюджете Херсонской области на 2024 год для вооруженной охраны 191 учебного заведения, где занятия проходят в очном формате. Об этом сообщил ТАСС председатель областного правительства Андрей Алексеенко.

"На последней сессии Херсонской областной думы были приняты поправки в региональный бюджет 2024 года, где, в частности, предусмотрено более 345,3 млн рублей на военизированную охрану учебных заведений. Это позволит в 2024 году обеспечить безопасность на 191 объекте образовательных учреждений, в том числе речь идет о 99 школах, где занятия проходят в очном режиме", - сказал Алексеенко.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Херсонской области, учреждения на длительном дистанционном обучении в вооруженной охране не нуждаются, среди школ таких объектов сейчас девять.

Часть школ в Херсонской области не проводит очные занятия из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, в конце декабря украинские военные ударили ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе. Ранения тогда получил только охранник, здание школы было сильно повреждено.

В регионе активно ведутся работы по восстановлению и развитию образовательной инфраструктуры. По данным администрации Херсонской области, при поддержке регионов-шефов в 2023 году на Херсонщине построили или восстановили 38 объектов.