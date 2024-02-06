В Ульяновской области ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

Губернатор региона Алексей Русских поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства круглосуточно контролировать устранение аварий и отключений

УЛЬЯНОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Ульяновской области в связи с сильным снегопадом. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"В регионе введен режим повышенной готовности в связи со снегопадами", - написал он.

Губернатор добавил, что на заседании комиссии по ликвидации ЧС было принято решение компенсировать городам и районам дополнительные траты на вывоз и уборку снега из средств областного бюджета. "Поручил обеспечить порядок предоставления субсидий", - уточнил Русских.

Глава региона также поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства круглосуточно контролировать устранение аварий и отключений. "По области сформировано более 300 ремонтных бригад по тепло-, водо-, газоснабжению", - отметил губернатор.

По мнению Русских, в городах и районах следует предусмотреть пункты обогрева и питания для водителей транзитного транспорта. Это необходимо на случай закрытия движения на автомобильных трассах. Особое внимание губернатор поручил уделить очистке подходов и подъездов к школам, детсадам, больницам, социальным учреждениям и промышленным предприятиям. Он также призвал Госнадзор усилить работу с управляющими компаниями.

На данный момент снегопад в Ульяновске продолжается. Во дворах образовалась снежная каша, на дорогах буксуют автомобили. Снежные сугробы на обочинах дорог местами достигают полутора-двух метров, в частном секторе за ними почти не видно домов. По данным главы Ульяновска Александра Болдакина, только за последние сутки выпала половина месячной нормы осадков - 12 мм из 22 мм. "Со вчерашнего вечера и до полной нормализации ситуации в городе администрация Ульяновска и все подведомственные структуры перешли на круглосуточный режим работы", - написал Болдакин в своем Telegram-канале.