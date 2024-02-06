В Ереване сообщили, что взрыв в доме мог произойти из-за утечки газа

Как сообщали в МВД Армении, спасатели смогли вытащить из-под завалов тела двух жителей, еще двое остались живы

ЕРЕВАН, 6 февраля. /ТАСС/. Взрыв в жилом доме в столице Армении, в результате которого погибли двое горожан, еще двое получили ранения, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета республики.

"По предварительным данным, которые еще предстоит проверить, взрыв произошел в доме №23 на 27-й улице Нор Ареша в результате утечки газа и использования жильцом зажигалки", - отмечается в заявлении.

Как сообщили в понедельник в МВД Армении, взрыв произошел рано утром 5 февраля, спасатели смогли вытащить из-под завалов тела двух жителей, еще двое остались живы.