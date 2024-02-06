В Подмосковье почти 6 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг

Исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 6 тыс. новорожденных с начала текущего года прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области. Обследование позволяет выявить у ребенка генетические заболевания на ранней стадии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"До расширения перечня новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. С начала текущего года были обследованы почти 6 тыс. детей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.