В Республике Алтай приостановили учебный процесс в восьми школах из-за ОРВИ

Ограничения также ввели в одном техникуме

ТАСС, 6 февраля. Учебный процесс полностью приостановлен в восьми школах и одном техникуме Республики Алтай из-за широкого распространения ОРВИ и гриппа, еще в 18 школах и трех группах одного детского сада учебный процесс остановлен частично. Также в двух районах установлен полный запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора региона.

"За неделю выявлено 97 случаев гриппа. Отмечается и циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Из-за заболеваемости учащихся полностью приостановлен учебный процесс в восьми школах, одном техникуме, частично в 18 школах, трех группах в одном детском саду", - сообщают в ведомстве.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона, в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Шебалинском и Чемальском районах действует полный запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий.

По данным Роспотребнадзора, за неделю в лечебные учреждения региона обратились 1,4 тыс. человек с признаками ОРВИ. Среди детей зарегистрировано 818 случаев заболевания. Госпитализированы с признаками ОРВИ 67 человека, в том числе 31 ребенок.