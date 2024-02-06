Прилетевшего в США без документов россиянина оштрафуют и депортируют

По информации Los Angeles Times, окружной суд арестовал Сергея Очигаву на 93 суток и обязал выплатить $2 174 в качестве компенсации в пользу авиакомпании

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Очигава, прилетевший в США из Дании без визы, авиабилета и паспорта, приговорен к 93 суткам ареста и выплате денежной компенсации в пользу авиакомпании. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По ее информации, окружной суд США арестовал Сергея Очигаву на 93 суток и обязал выплатить $2 174 в качестве компенсации в пользу авиакомпании. В то же время федеральные прокуроры настаивали на более длительном аресте в шесть месяцев, аргументируя это тем, что обвиняемый "не испытывает ни сожаления, ни раскаяния за содеянное".

Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о включении времени пребывания под стражей подсудимого с 4 ноября в срок лишения свободы, сообщает газета. Однако, протоколы судебного заседания указывают на то, что он будет передан Иммиграционной и таможенной службе США для дальнейшей депортации. Адвокаты Очигавы также пытались обжаловать решение о выплате денежных средств авиакомпании, так как треть мест в эконом-классе, где сидел их подзащитный, была свободна.

4 ноября российский экономист Сергей Очигава прибыл в Лос-Анджелес из Копенгагена и в аэропорту не смог предъявить паспорт и визу. На допросе россиянин заявил, что не помнит, как попал на борт самолета. По словам представителей авиаперевозчика, мужчина не предъявил посадочного талона, бродил по самолету и менял места, а также "просил по две порции во время каждого приема пищи".