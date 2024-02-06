В Москве впервые голосующие онлайн на выборах президента России получат приз

Будут разыграны более 3,5 млн призов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Гарантированные призы получат избиратели, которые впервые проголосуют онлайн на выборах президента РФ в Москве 15-17 марта, а также представители молодежи и старшего поколения. Об этом сообщил журналистам руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Это уже девятая акция программы "Миллион призов" - "Выбираем вместе - [2024]". Она стандартно с 2020 года проходит на технологиях и платформах проекта "Активный гражданин". <…> Будут разыграны более 3,5 млн призов, участники - любой гражданин РФ, принявший участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ - прим. ТАСС) - онлайн [на mos.ru] или с использованием терминала электронного голосования на избирательном участке. <…> В основном розыгрыше разыгрываются призовые баллы номиналом 1 тыс., 3 тыс. и 5 тыс., также умные колонки с полугодовой подпиской", - сказал Пищелко.

По его словам, основной розыгрыш охватит всех участников ДЭГ, как голосующих с помощью личных гаджетов, так и через терминалы на участках. "Для тех, кто выбрал голосование онлайн (на mos.ru - прим. ТАСС), для них доступны дополнительные розыгрыши и гарантированные призы. Гарантированные призы для впервые голосующих онлайн - 1 тыс. призовых баллов. [Гарантированный приз] для старшего поколения, [в возрасте 60 лет и старше], - это скидка на приобретение в наших партнерах-аптеках на 1 тыс. призовых баллов, 1 призовой балл равен 1 рублю. [Гарантированный приз] для молодежи - до 25 лет включительно - это возможность получить скидку [в 500 рублей] на онлайн-подписку в наших сервисах - партнерах программы", - добавил Пищелко.

Он уточнил, что также запланированы дополнительные розыгрыши для родителей, чьи дети не достигли 18 лет. "Среди них будут разыгрываться дополнительные к основному розыгрышу и гарантированным призам посещения на троих в любой из выходных дней парка развлечений. <…> [Среди] семей москвичей, которые также приняли голосование онлайн, будут разыграны [призы] <…> номиналом 15 [тыс.], 25 [тыс.], 50 [тыс.] и 100 тыс. призовых баллов. <…> Количество призов, которые может получить один из участников, оно в целом не ограничено, если участник подпадает под правила проведения розыгрышей", - отметил спикер.

Пищелко подчеркнул, что с подробностями проведения и правилами розыгрыша можно ознакомиться на сайте ag-vmeste.ru. Там же размещен календарь проведения акции, которая завершится 30 августа.

Голосование в Москве

Ранее в ЦИК сообщили, что в столице на избирательных участках, оборудованных терминалами электронного голосования, смогут без бумажного бюллетеня проголосовать иногородние избиратели, не зарегистрированные в Москве. Таким избирателям необходимо подать за три дня до первого дня голосования заявление с использованием механизма "Мобильный избиратель". При этом с помощью терминалов электронного голосования они смогут проголосовать на любом участке, а бумажным бюллетенем - только на том участке, который был указан в заявлении по "Мобильному избирателю".

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.