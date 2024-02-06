В Роспотребнадзоре исключили возможность вспышки лихорадки денге в РФ

В ведомстве отметили, что пункты пропуска через государственную границу находятся под контролем

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вспышка лихорадки денге в России исключена. Пункты пропуска через государственную границу находятся под контролем, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Вспышка лихорадки денге в России исключена. В пунктах пропуска через государственную границу задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.

Ранее режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией лихорадки денге объявили в Рио-де-Жанейро за несколько дней до начала карнавала. В столичном округе Бразилии был также объявлен режим ЧС и развернут полевой госпиталь для борьбы с лихорадкой денге.

Согласно сообщению, специалисты Роспотребнадзора наблюдают за ситуацией по случаям выявления лихорадки денге в бразильском городе.

Кроме того, в ведомстве посоветовали во время поездок в страны с тропическим климатом учитывать профилактические рекомендации по предупреждению лихорадки денге. "Необходимо носить одежду светлого цвета максимально закрывающую тело, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых (репелленты) в форме спреев, кремов, в закрытых помещениях (в номерах отелей) использовать фумигаторы, применять противомоскитные сетки на дверях, над кроватью и на окнах, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях. По возвращении из поездки при повышении температуры необходимо обратиться за медицинской помощью и проинформировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом", - напомнили в пресс-службе.

Лихорадка денге - опасное тропическое заболевание. Болезнь попала в Бразилию в конце XIX века из Юго-Восточной Азии. До появления вакцины единственным эффективным средством противодействия эпидемиям денге считалась борьба с местами обитания ее переносчиков - комаров.