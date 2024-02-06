Правда ли, что вышки 5G несут риски для кибербезопасности абонентов?

Передачу данных между абонентами обеспечивает мобильная связь. Ее сигналы передаются на разных частотах, а обмен данными происходит через базовые станции, которые устанавливают на вышках. Обеспечить надежную связь можно, только если между ретрансляторами не будет препятствий. Именно поэтому вышки мобильной связи часто устанавливаются на открытой местности или на возвышениях. В городах, где плотная застройка может мешать передаче сигнала, базовые станции ставят на крышах домов. Также они могут быть смонтированы на столбах освещения, опорах электротранспорта или ЛЭП. В этом случае такие вышки действительно можно назвать вышками двойного назначения — например, одновременно и фонарь, и столб для размещения базовой станции, но такая терминология касается только способа установки базовой станции и не имеет никакого отношения к передаче данных.

Информация абонентов, передаваемая через базовые станции вышек в сетях 3G, 4G и LTE, надежно шифруется и в достаточной степени защищена от несанкционированного доступа и хакерских атак. Специалисты по кибербезопасности напоминают, что при обмене информацией слабым звеном чаще становится сам пользователь и его персональное устройство. Поэтому всем владельцам гаджетов рекомендуется соблюдать базовые правила кибергигиены.

Проект установки каждой вышки сотовой связи проходит согласование в Роспотребнадзоре, а разрешение на ввод в эксплуатацию дает Роскомнадзор. При этом монтаж каждой новой базовой станции ведется для улучшения качества связи и повышения скорости обмена данными между абонентами. Прекратить работу вышка может, если Роскомнадзор отзовет разрешение на ввод. Самостоятельно отключать абонентов от станции не будет ни один мобильный оператор. "Важно понимать, что любые мачты, вышки, как и все оборудование на них, проходят строгую сертификацию. Разрешение на установку опоры дает территориальное отделение Роспотребнадзора. А базовые станции, ретрансляторы и усилители сотовой связи сначала получают разрешительные документы, и лишь затем их можно продавать, устанавливать и использовать для передачи данных", — поясняет руководитель отдела связи компании "GSM усиление" Серафим Юников. В России одна из самых строгих систем сертификации, уточняет эксперт, поэтому установить ненадежное или не отвечающее требованиям санитарной и цифровой безопасности оборудование попросту невозможно.

Сети 5G отличаются от предыдущего поколения в первую очередь высокой пропускной способностью и скоростью передачи данных, что особенно важно для развития "Интернета вещей". Они действительно уже работают в России, но пока в формате 5G ready. То есть подключиться к ним можно только в тестовом режиме и только в некоторых городах — например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Томске и др. Тестируются 5G также и в наукоградах и технополисах: Академгородке, Иннополисе и Сколково. Однако о повсеместном коммерческом развертывании говорить пока рано. Предполагается, что в полную силу во всех городах России с населением больше 100 тыс. человек формат 5G заработает лишь к 2035 году. Причем развернут он будет на отечественном оборудовании. Тогда же должен начаться пробный запуск сетей следующего поколения, то есть 6G.

Тестированием сетей 5G в России занимаются операторы связи. Сегодня пилотные зоны для сетей нового поколения есть у всех операторов "большой четверки". При этом для ввода в коммерческую эксплуатацию сетей нового поколения для них нужен серийный выпуск отечественного оборудования. Пока его разработкой занимаются в Сколково. Также с 2024 года серийно производить базовые станции для 5G намерен "Ростех". Другой трудностью на пути к связи нового поколения является недостаток частот. В России так называемый "золотой диапазон" для сетей 5G используется для нужд Минобороны и Роскосмоса, но, по словам властей, остаются и другие подходящие диапазоны.