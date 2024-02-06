В Вильнюсе начались работы по демонтажу остатков советского мемориала

Городской совет ранее одобрил предложение комиссии по исторической памяти и принял решение демонтировать находящееся на Антакальнисском кладбище постамент, на котором были установлены стелы с фигурами воинов, и декоративное оформление вечного огня

ВИЛЬНЮС, 6 февраля. /ТАСС/. Демонтаж того, что осталось от находившегося на Антакальнисском кладбище Вильнюса мемориала в честь советских воинов Великой Отечественной войны, начались в литовской столице. Об этом сообщило Вильнюсское самоуправление.

"Начался демонтаж гранитных блоков постамента мемориала. Все элементы композиции после завершения работ будут переданы в парк советских скульптур", - говорится в сообщении.

В конце января городской совет одобрил предложение комиссии по исторической памяти и принял решение демонтировать находящееся на Антакальнисском кладбище постамент, на котором были установлены стелы с фигурами воинов, и декоративное оформление вечного огня.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. Там захоронено более 3 тыс. солдат и офицеров Красной армии. В 1984 году установили шесть стел - стилизованных фигур из светло-серого гранита, изображающих бойцов разных родов войск.

В конце 2022 года стелы были демонтированы. Утверждалось, что их передадут так называемому музею советских скульптур, но они до сих пор находятся на складах коммунального предприятия.