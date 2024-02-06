В Забайкалье 18 классов в 14 школах перевели на дистант из-за высокой заболеваемости

В регионе также приостановили прием воспитанников в 17 группах 14 детских садов

ЧИТА, 6 февраля. /ТАСС/. Дистанционное обучение организовали в 18 классах 14 школ Забайкальского края из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"За пятую неделю (29.01 - 04.02.2024) в Забайкальском крае показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ по совокупному населению выше показателя четвертой недели 2024 года на 12,6%. <…> На дистанционное обучение в течение семи дней переводилось частично 18 классов в 14 школах", - говорится в сообщении.

Также ограничительные мероприятия вводились в 28 образовательных и двух социальных организациях в семи районах Забайкалья. Приостановился прием воспитанников в 17 группах 14 детских садов.

Лабораторные исследования показали, что от общего числа заболевших у 20% был грипп. Также было выявлено 156 случаев коронавируса.