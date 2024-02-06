Мизулина призвала ограничить в СМИ публикацию кадров жестоких преступлений в школах

Подобные материалы провоцируют еще большее количество преступлений, добавила директор Лиги безопасного интернета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Распространение кадров со сценами убийств, расстрелов, жестокости в школах стоит ограничить, так как подобные материалы провоцируют еще большее количество преступлений. Часто такие видео романтизируют поведение преступников, сообщила на встрече со студентами Екатеринбурга в Уральском федеральном университете член комиссии Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"[Подобный контент] только провоцирует тех, кто задумывается об этих преступлениях, даже тех, кто не задумывается. Молодежь и подростки начинают героизировать убийц, романтизировать эту тему, а дальше идет подражание. <...> Кадры (распространение их - прим. ТАСС) убийств, жесткости, расстрелов, того, как преступник шел по зданию, наверное, стоит ограничить", - сказала Мизулина.

Мизулина пояснила, что ситуация со стрельбой в брянской школе показала - многие медиаресурсы ведут себя безответственно, публикуя травмирующие кадры. По ее словам, вся информация на подобную тему должна быть закрыта или максимально дозирована. "Я открываю социальные сети, и вижу - опять СМИ <...> или медиаресурсы <...>, в основном Telegram-каналы, которые ведут себя безответственно и распространяют кадры, опять делают хайп на этой теме, не понимая своей ответственности за то, что может произойти в последующем", - отметила она.

Она добавила, что Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор и Минцифры с предложением создать этический кодекс для СМИ и медиаресурсов, чтобы решить этот вопрос.