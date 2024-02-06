ВЦИОМ: порядка 40% россиян оценивают как среднюю экологическую ситуацию в РФ

Согласно результатам опроса, 46% респондентов считают, что улучшения ситуации необходимо повышать экологическую грамотность и ответственность

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Почти половина россиян (40%) оценивают экологическую ситуацию в России как среднюю, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Чаще всего россияне оценивают экологическую ситуацию средне - на 3 балла из 5 возможных - как в мире (46%), так и в России (40%)", - говорится в сообщении.

По данным исследования, отвечая на вопрос об экологии в своих регионах, 43% респондентов высоко оценили экологическую ситуацию (4 балла из 5 возможных, где 1 - очень плохая, а 5 - очень хорошая), 30% - средне (3 балла), 26% - низко (1-2 балла), еще 1% респондентов затруднились с ответом.

Согласно данным ВЦИОМ, 24% опрошенных, говоря об актуальных для своего региона экологических проблемах, назвали загрязнение воздуха, еще 21% респондентов указали на мусорную проблему. Отмечается, что наиболее вредоносными для экологии 42% опрошенных назвали мусорную проблему, еще 33% высказались о транспортных выхлопах.

Кроме того, 46% опрошенных, отвечая на вопрос о способах улучшения экологической ситуации в России, выразили мнение, что для этого необходимо повышать экологическую грамотность и ответственность, в том числе детей. Еще 39% высказались за модернизацию системы сбора и переработки мусора, 33% выступили за ужесточение надзора за соблюдением экологических стандартов, а также 27% высказались о необходимости строительства и модернизации очистных сооружений.

Всероссийский телефонный опрос по заказу комитета по экологии РСПП, приуроченный к экологическому форуму РСПП, был проведен с 26 по 29 января 2024 года. В нем приняли участие 1 661 россиян в возрасте от 18 лет.