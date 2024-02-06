Умер борец за независимость Марокко Мухаммед Айт-Йеддер

Ему было 99 лет

РАБАТ, 6 февраля. /ТАСС/. Один из борцов за независимость Марокко, видный политик левых взглядов и бывший член парламента Мухаммед Бенсаид Айт-Йеддер умер в военном госпитале столицы королевства в возрасте 99 лет. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Айт-Йеддер в молодости был членом освободительной армии и активным участником сопротивления французской и испанской оккупации.

После обретения Марокко независимости в 1956 году он принимал участие в политической деятельности, в частности принял участие в создании Национального союза народных сил (партия левого толка), из-за обвинений в антимонархическом заговоре некоторое время провел в изгнании за рубежом.

После амнистии он основал и возглавил Организацию народного демократического действия. Был депутатом парламента, где представлял свою родную провинцию Штука Айт-Баха.

В 2015 году король Мухаммед VI наградил Айт-Йеддера орденом Трона.

Похороны политика состоятся 7 февраля на кладбище "Шухада" в Касабланке.