ЦППК увеличит число студентов-практикантов в 2024 году

Всего до конца года производственную практику в компании должны пройти 700 человек

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) увеличит число студентов-практикантов до 700 в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"В этом году компания планирует увеличить количество студентов-практикантов. Первые учащиеся уже прошли занятия и готовы к трудоустройству, а всего до конца 2024-го производственную практику должны пройти 700 человек. Для сравнения, в 2023-м на практику в ЦППК пришли 600 студентов. В этом году практикантов станет больше как за счет усиленного взаимодействия компании с колледжами - социальными партнерами, так и за счет повышенного интереса со стороны самих образовательных учреждений", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что компания взаимодействует с 15 заведениями из Москвы и Подмосковья, а также из Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Курской, Рязанской, Ярославской и Тульской областей. "Придя на практику, учащиеся оттачивают навыки в эксплуатационных депо в качестве дублеров помощников машиниста. А завершив практику и получив диплом своего колледжа, они могут вернуться в компанию уже в качестве специалистов - работать, в том числе, на новых диаметрах и в "Иволгах" всех модификаций", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что на базе всех колледжей-партнеров также продолжается внедрение разработанной ЦППК программы "Карьерный экспресс". "Она дает будущим выпускникам перспективу получить за время обучения сразу три железнодорожные профессии и устроиться на работу в Компании, претендуя на должность машиниста уже через три-четыре месяца", - заключили в компании.