Лебедев сообщил Путину о законопроекте, запрещающем арест матерей малолетних детей

Законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным об итогах выполнения поручения главы государства об ограничении заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей.

"Мы внесли законопроект о том, чтобы мера пресечения в отношении женщин, имеющих малолетних детей, совершивших преступление небольшой тяжести, должна быть запрещена, - сообщил Лебедев. - А если речь идет о преступлениях средней тяжести, но ненасильственных, также мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется по этому законопроекту". Законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме.

Кроме того, на гуманизацию законодательства направлена и законодательная инициатива Верховного суда о немедленном освобождении из мест лишения свободы лица после подтверждения в суде наличия тяжелого заболевания. "На сегодня пока еще существует определенная формальная процедура, необходимая для того, чтобы освободить, исполнить решение суда об освобождении. В законопроекте мы поставили вопрос: в любом случае, если он болен, действительно, с таким заболеванием, то должен быть освобожден по болезни из мест лишения свободы", - отметил Лебедев. "Законопроект <…> говорит о том, что если по решению суда человек, находящийся в местах лишения свободы, признан больным, он должен быть освобожден немедленно", - пояснил он.

На гуманизацию законодательства направлен и законопроект, внесенный Верховным судом в Госдуму, определяющий критерии отличия преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, от остальных преступлений. "Потому что такая неопределенность была: иногда квалифицировали преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, как обыкновенное бытовое мошенничество, а это неправильно", - заметил Лебедев. Действующий УПК ограничивает возможность заключения под стражу лиц за преступления в сфере предпринимательской деятельности.