В Одессе пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов

Они обвинили сотрудников военкомата в попытке получить взятку

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку. Соответствующее видео разместило украинское издание "Страна".

На видео женщина не пускает к пассажиру маршрутки - мужчине сотрудника военкомата. "Ты что, взятку с него решил заработать? Я знаю, сколько вы зарабатываете - $400, если на улице (за то, чтобы отпустить мужчину, задержанного сотрудниками военкомата - прим. ТАСС), $3 тыс., если у вас в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкоматов на Украине - прим. ТАСС)", - говорит она.

Сотрудники военкомата при этом требуют прекратить видеосъемку, ссылаясь на то, что в кадр может попасть блокпост, рядом с которым остановилась маршрутка. Пассажиры не соглашаются. "Мы имеем право, мы не блокпост снимаем", - заявляет одна из пассажирок.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов становились причиной скандалов, а коррупция в военкоматах вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

В последние недели видеозаписи инцидентов, происходящих во время рейдов сотрудников военкоматов в общественном транспорте, стали регулярно публиковать одесские издания. Военкомы зачастую сталкиваются с сопротивлением мужчин призывного возраста и критикой со стороны остальных пассажиров.