Потомок Миклухо-Маклая издаст книгу о Папуа - Новой Гвинее

Она будет создана на основе материалов, собранных в экспедициях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Исследователь Николай Миклухо-Маклай - потомок путешественника и ученого XIX века - намерен в 2024 году издать книгу о Папуа - Новой Гвинее на основе материалов, собранных им в экспедициях. Об этом рассказал журналистам сам ученый, возглавляющий центр изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН и фонд им. Миклухо-Маклая.

"С 2017 года у нас идут экспедиции. Следующая экспедиция была уже в 2019 году, а в поcледующем, уже в 2023 году, после ковида - две экспедиции. В ходе последних двух экспедиций собран огромнейший материал, который в большинстве еще находится в обработке. Но уже выпущены две статьи, написано несколько глав книги, которая будет в этом году представлена на суд и в которой будут опубликованы материалы, которые позволили мне <...> открыть и сохранить некоторые уникальнейшие моменты истории и традиции этого региона", - отметил Миклухо-Маклай.

В числе результатов экспедиций - "российский кабинет" в Папуа - Новой Гвинее и онлайн-музей, с которым теперь могут ознакомиться жители обеих стран. "Онлайн-музей знакомит нас с уникальной культурой, но в то же время и сохраняет уникальную культуру Папуа - Новой Гвинеи, которая в связи с глобализационными процессами, влиянием цивилизации и развитием инфраструктуры вряд ли может сохраниться еще многие и многие годы", - отметил ученый.

Он подчеркнул, что российская научная дипломатия не только помогает сохранять наследие Папуа - Новой Гвинеи, но и открывает эту "лидирующую страну из островных государств" для России, в том числе для российского бизнеса.