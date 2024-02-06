УМВД по Екатеринбургу объяснило массовую отставку полицейских выходом на пенсию

За две недели более чем 50 сотрудников УМВД по городу написали рапорты на увольнения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Отставка более 50 сотрудников управления МВД по Екатеринбургу, о которой сообщал ряд СМИ, связана с выходом полицейских на пенсию и переводом на другие должности. Об этом рассказали ТАСС в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

"Основная масса поданных сотрудниками УМВД рапортов связана с выходом на пенсию по выслуге лет. Остальные поданы в связи с переводом на иные должности в системе МВД", - отметили в пресс-группе.

Ранее несколько региональных СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что за последние две недели более чем 50 сотрудников УМВД по Екатеринбургу написали рапорты на увольнения. Отмечалось, что такого количества рапортов не было никогда.