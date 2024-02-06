РАНХиГС в сентябре откроет программу для специалистов в информационно-политической сфере

По словам проректора Андрея Полосина, из разрозненных курсов необходимо было создать базу на фоне происходящих в мире событий и усиленной подготовки недружественных стран в этой области

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полноценное обучение по программе на базе Президентской академии (РАНХиГС) для подготовки специалистов и управленцев в сфере проектирования информационно-политического пространства начнется с сентября. Об этом сообщил проректор академии Андрей Полосин в ТАСС на пресс-конференции, посвященной презентации этой программы.

По его словам, из разрозненных курсов было необходимо создать базу на фоне происходящих в мире событий и усиленной подготовки недружественных стран в этой сфере. В программе предусмотрена совокупность из дисциплин, в которую войдут общая теория информации, политических процессов, психология, пиар, реклама и все, что касается коммуникации между людьми.

"Та программа, которую мы готовим, отвечает запросу на создание и подготовку системы кадров для страны в части ведения деятельности в политической и общественной сферах, в вопросах коммерческой деятельности, телекоммуникации, тех вопросах, которые касаются развития культуры и языка. Это сложная предметная область, она требует хорошей разработки. <...> Ближайший поток [выпустится] через два года - это будут выпускники первой экспериментальной группы, которая стартует в марте. С 1 сентября <...> через четыре-пять лет мы получим специалистов, а через два - магистров", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Полосин подчеркнул, что жителям Донбасса и Новороссии для обучения будут предоставлены все предусмотренные в академии льготы.