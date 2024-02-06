Гости Всемирного фестиваля молодежи подарят университету "Сириус" книги русских писателей

Эти книги первыми пополнят большое открытое книгохранилище, которое создается на базе вуза

СИРИУС /федеральная территория/, 6 февраля. /ТАСС/. Гости Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус в начале марта, подарят библиотеке Научно-технологического университета "Сириус" книги русских писателей на разных языках. Об этом журналистам сообщила директор университета Лилия Кирьянова.

"Мы ждем, что гости, приезжающие на Всемирный фестиваль молодежи, подарят книги русских писателей: российские участники привезут понравившиеся им книги российских писателей, а от иностранных гостей мы ждем книги русских писателей на их родных языках, - сказала Кирьянова. - Так что да, у нас можно будет почитать Пушкина на многих языках мира".

Эти книги первыми пополнят большое открытое книгохранилище, которое создается на базе университета, - оно сможет вместить до 100 тыс. изданий. Таким образом, библиотека начнет работу во время Всемирного фестиваля молодежи.

"Библиотека - еще один наш масштабный проект, поскольку "Сириус" сочетает науку, искусство и спорт - это триединство присутствует везде, - отметила Кирьянова. - Подборку книг, которые должны быть в этой библиотеке, делали в первую очередь наши ведущие ученые и компании-партнеры. Наполнение библиотеки также происходит с их помощью". Это пространство задумано как место встреч, рассуждений, это "место, где мы мыслим", добавила она.

Библиотека создается из уникального древесного композита. "Это проект в стиле и концепции углеродной нейтральности", - подчеркнула Кирьянова.

Научно-технологический университет "Сириус" - самый молодой университет России. Он расположился в здании Главного медиацентра зимней Олимпиады 2014 года, принимавшего тогда журналистов со всего мира. В настоящее время на базе университета работает крупнейший в стране лабораторный комплекс в области наук о жизни, а студенты с первых дней поступления включены в научные группы и работают над реальными проектами под руководством ученых.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 000 подростков, в том числе 500 - из других государств.