В Кузбассе за год улучшили жилищные условия почти 2 тыс. детей без попечения родителей

По информации правительства региона, "859 получили жилье по спецнайму, 1 063 приобрели при помощи сертификатов"

КЕМЕРОВО, 6 февраля. /ТАСС/. Почти 2 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, улучшили жилищные условия в 2023 году в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"За 2023 год свои жилищные условия улучшили 1 922 кузбассовца этой категории: 859 получили жилье по спецнайму, 1 063 приобрели при помощи сертификатов", - сообщила пресс-служба.

Такие данные прозвучали на совещании в правительстве региона под руководством губернатора Сергея Цивилева, говорится в сообщении.

"Все дети, которые проживают в Кузбассе, - наши дети. Все усилия направлены прежде всего на улучшение их жизни. Особое внимание мы уделяем поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, продолжаем работу по обеспечению их квартирами. В Кузбассе разработана дорожная карта по сокращению очередности до 2030 года. Но это очень большой срок, мы не имеем права столько ждать. Необходимо пересмотреть сроки, сдвинуть график на ближайшие годы, при необходимости - выделить дополнительные средства", - отметил на совещании Цивилев, его цитирует пресс-служба.

Губернатор сообщил, что выдача сертификатов для этой категории граждан уже идет и в наступившем году: в январе было выдано 1 050 сертификатов, каждый на 3 млн рублей, 245 человек уже подобрали себе жилье, а девять человек его уже приобрели.

По сообщению пресс-службы, еще более 700 детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечат в 2024 году жильем за счет субвенции в 2 млрд 269,8 млн рублей, из которых 515,9 млн рублей поступят из федерального бюджета, 1 млрд 753,9 млн рублей - из бюджета Кузбасса.