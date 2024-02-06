В посольстве Белоруссии в РФ открыли выставку о творчестве Владимира Волка

Экспозиция получила название "Владимир Волк. Посвящение мастеру"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к 85-летию со дня рождения советского и российского художника и иконописца Владимира Волка, открылась в деловом и культурном комплексе посольства Белоруссии в Москве. Экспозиция получила название "Владимир Волк. Посвящение мастеру", передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, а также дочь художника - официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Посол Белоруссии в РФ подчеркнул, что выставка будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества. "Эта инициатива - организация выставки на территории нашего делового и культурного комплекса - послужит укреплению и развитию культурного сотрудничества наших братских народов", - добавил он.

Официальный представитель МИД России обратила внимание на отличительную черту в отношениях двух стран на гуманитарном треке: "Обычно на двусторонней основе, когда прорабатываются программы, планы гуманитарного сотрудничества, то эти инициативы идут сверху - от президентов, от премьер-министров, от министров культуры, образования и, конечно, при поддержке внешнеполитических ведомств, и затем все это интегрируется с ситуацией в странах: идет поиск соответствующих деятелей культуры, им помогают установить контакты. У нас другая ситуация. У нас нет той искусственной потребности, которая должна была бы каким-то образом дополнить или восполнить отсутствие культурного сотрудничества "на земле", - настоящего, искреннего между людьми", - сказала Захарова.

Искусство - выражение любви к Родине

"Мой папа говорил следующие слова: "Я искусством болен, болен дни и ночи, с ним и жизнь длиннее, с ним и век короче", - поделилась Ирина Волк с журналистами.

По словам дочери художника, главным мотивом произведений Волка всегда была любовь к богу, Родине и природе: "Он очень любил Россию, очень был предан городу Переславль-Залесский, где находил вдохновение и успокоение для души и сердца. Он бесконечно любил нашу столицу, Москве посвящено много его работ".

В творчестве Волка, как подчеркнула его дочь, отражена и любовь к Белоруссии - храм в Гомельской области в деревне Тихиничи расписан рукой ее отца, художник написал более 60 икон для храма.

О художнике

Волк родился в 1939 году. Получил профессиональное образование в Заочном университете искусств (мастерская В. П. Митурича), в 1969 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института.

В 1977 году был принят в члены Союза художников СССР, а впоследствии стал членом Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. В 2002 году награжден Патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом святого равноапостольского князя Владимира III степени, а в 2007 году награжден медалью ордена Святителя Кирилла Туровского Русской православной церкви.

Творческое наследие художника насчитывает свыше 4 тыс. произведений в разных видах искусства. На выставке представлено порядка 100. Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Волк умер в 2015 году.