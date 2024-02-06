В Тобольске детский сад выплатит компенсацию 3 млн рублей семье погибшей девочки

Ребенок погиб в мае 2023 года

ТЮМЕНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Тобольский городской суд обязал детский сад выплатить компенсацию 3 млн рублей семье девочки, погибшей в учреждении в мае 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в мае 2023 года воспитательница ненадлежащим образом исполнила профессиональные обязанности по присмотру за воспитанниками во время утренней прогулки. В результате малолетняя воспитанница повисла на металлической перекладине домика-беседки и умерла от механической асфиксии.

Приговором Тобольского городского суда в сентябре 2023 года воспитатель осуждена по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься педагогической деятельностью на два года.