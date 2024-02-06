Патриарх назначил священника Алексеева ответственным за тюремное служение РПЦ

Епископ Иринарх умер 24 января в возрасте 72 лет

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Священник Алексей Алексеев назначен исполняющим обязанности председателя синодального отдела Московского патриархата по тюремному служению в связи со смертью главы отдела епископа Раменского Иринарха, сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 5 февраля 2024 года заместитель председателя синодального отдела по тюремному служению иерей Алексий Алексеев назначен на должность и.о. председателя синодального отдела по тюремному служению", - говорится в сообщении.

Епископ Иринарх умер 24 января в возрасте 72 лет. Он возглавлял синодальный отдел с 2010 года, с момента его создания.