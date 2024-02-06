Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

Реконструкция вокзала продолжится под поезда дальнего следования, работы выполняются без остановки движения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале, который стал завершающим этапом формирования московского городского вокзала.

"Мы начинали с площади Белорусского вокзала, продления трамвайной линии, которая дошла на площадь перед вокзалом, и здесь, конечно, все значительно изменилось. Сегодня это сделано по стандартам московских городских вокзалов - комфортная среда, вестибюли, подземные переходы. Надеюсь, что десяткам тысяч пассажиров, которые прибывают сюда, будет комфортнее пересаживаться на другие поезда, на метро и приезжать в город. РЖД провели огромную работу. Сегодня завершился большой этап работы", - сказал Собянин.

Он отметил, что Белорусский вокзал - один из самых напряженных транспортных узлов, здесь самое интенсивное движение поездов в столице, каждые 2,5 минуты сюда приходят новые составы. Помимо движения поездов дальнего следования, здесь было организовано движение МЦД-1, МЦД-4, и это потребовало переосмысления всей логистики, а также благоустройства территории вокзала.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони сообщил, что реконструкция Белорусского вокзала продолжится под поезда дальнего следования, работы выполняются без остановки движения. "Люди уже привыкли к уровню комфорта. Он такой же, как везде в ЦТУ (Центральный транспортный узел). Следующая задача, которую мы обсуждаем, это уровень комфорта привнести дальше,чтобы строить новые большие транспортно-пересадочные узлы", - добавил он.

О модернизации Белорусского вокзала

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, комплексная модернизация инфраструктуры Белорусского вокзала, проведенная правительством Москвы и ОАО "РЖД", стала одним из ключевых проектов создания наземного метро МЦД. Основные работы были завершены в сентябре 2023 году - к запуску движения по МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". В частности, была проведена реконструкция трех пассажирских платформ, на которых установили навесы на всю длину для защиты от осадков и автоматы по продаже билетов. Завершение работ в пассажирском вестибюле стало последним этапом реконструкции инфраструктуры Белорусского вокзала, вестибюль был построен на месте старого небольшого турникетного павильона.

В нем установлены 17 турникетов, что позволит пассажирам в часы пик не стоять в очереди для прохода к поездам. Подземный переход связал все три платформы, спуски-подъемы оборудованы лифтами и эскалаторами, а также понятной навигацией, с помощью которой пассажиры найдут выход к поездам МЦД-1, МЦД-4 и "Аэроэкспресс". В результате пересадка между МЦД-1 и МЦД-4 теперь организована полностью в закрытом контуре и стала быстрее в три раза, также сокращен путь от станций МЦД до метро.

Кроме того, в рамках проекта был восстановлен исторический сход на платформы с Тверского путепровода, по которому пассажиры могут выйти на Ленинградский проспект и 1-ю Тверскую-Ямскую улицу. Обновленная инфраструктура Белорусского вокзала имеет необходимый запас пропускной способности. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток транспортного узла увеличится на 10% и превысит 143 тыс. человек в сутки. В материалах добавляется, что в 2024 году планируется завершить строительство и реконструкцию восьми объектов пассажирской инфраструктуры МЦД.