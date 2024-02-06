Bloomberg: бывшие сотрудники SpaceX обвинили руководство в гендерной дискриминации

Одна из уволенных сотрудниц Пейдж Холланд-Тилен, в частности, указала, что ее приняли на работу в марте 2018 года "на стартовую позицию", несмотря на то что у нее "имелся опыт, аналогичный опыту мужчин, которые были назначены на более высокие должности"

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Бывшие сотрудники американской компании SpaceX обвинили ее руководство в дискриминации по половому признаку и неправомерном увольнении работников. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение официальные жалобы экс-сотрудников, направленные в департамент гражданских прав штата Калифорния.

По утверждению семи бывших работников компании, действия ее руководства нарушили закон Калифорнии о справедливом трудоустройстве и жилье, который запрещает дискриминацию по половому признаку и оказание давления на лиц, выносящих корпоративные проблемы на публичное обсуждение.

В частности, одна из уволенных сотрудниц Пейдж Холланд-Тилен указала, что ее приняли на работу в марте 2018 года "на стартовую позицию", несмотря на то что у нее "имелся опыт, аналогичный опыту мужчин, которые были назначены на более высокие должности". Даже получив повышение, ее якобы "не допускали к участию в совещаниях из-за пола". Кроме того, группу инженеров, работающих в калифорнийском подразделении компании, уволили в 2022 году после публикации ими письма с критикой основателя SpaceX Илона Маска, отмечает агентство.

Если департамент поддержит позицию заявителей, SpaceX могут грозить штрафные санкции, ей также придется выплатить бывшим работникам компенсацию. В корпорации отказались от комментариев по поводу новых обвинений.

В ноябре 2022 года бывшие сотрудники SpaceX подали в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) заявление, обвинив корпорацию в незаконном увольнении, организация признала факт наличия нарушений национального закона о трудовых отношениях. В ответ корпорация под руководством Маска подала иск против NLRB.