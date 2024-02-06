Новые здания суворовского училища в Ульяновске примут воспитанников в сентябре 2024 года

В Минобороны РФ добавили, что все постройки учебного заведения будут в едином стиле с большой площадью остекления и просторными внутренними помещениями

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новые здания для суворовского училища в Ульяновске будут готовы к новому учебному году и уже в сентябре 2024 года примут воспитанников, сообщили в Минобороны РФ.

"Работы ведутся хорошими темпами. К началу учебного года планируется перевести училище на новые фонды. Это уже 34 довузовское учебное заведение Минобороны России построенное за последние годы по всей стране", - цитирует российское военное ведомство замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который проинспектировал ход начала строительства.

В МО РФ уточнили, что к настоящему времени военные специалисты уже выполнили проектно-изыскательские и земляные работы, подготовлены котлованы, начато устройство фундаментов зданий. "На первом этапе будут возведены учебный корпус, два спальных корпуса на 240 и 320 человек, столовая на 620 мест, крытый спорткомплекс, и так далее. Все постройки будущего учебного заведения будут в едином стиле с большой площадью остекления и просторными внутренними помещениями. Над уникальным проектом работали архитекторы 53-го Центрального проектного института МО РФ", - добавили там.

Также, в рамках рабочей поездки замглавы Минобороны РФ проверил развитие военного городка соединения ВДВ, где планируется реконструкция ряда объектов и строительство новых фондов городка и инфраструктуры.

Соглашение о строительстве новых зданий для суворовского училища в Ульяновске было подписано на военно-техническом форуме "Армия-2022". По словам губернатора, материально-техническая база действующего суворовского училища уже не соответствовала требованиям сегодняшнего времени.