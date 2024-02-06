На Украине передали в суд дело против экс-депутата от ОПЗЖ Кузьмина

Его обвиняют в государственной измене

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в суд дело против бывшего депутата от ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Рената Кузьмина, обвиняемого в государственной измене.

"Сотрудники ГБР <...> закончили досудебное расследование по государственной измене бывшего народного депутата Украины Рената Кузьмина. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В марте 2023 года экс-депутата заочно арестовали.

Следствие утверждает, что накануне и после начала СВО Кузьмин размещал материалы "во вред Украине". По данным ГБР, в своих выступлениях, в социальных сетях и на сайте Кузьмин озвучивал информацию "пропагандистского характера" с целью формирования антиукраинских настроений в обществе.

На Украине давно ведут преследование оппозиционных деятелей. Президент страны Владимир Зеленский еще в конце марта 2022 года объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией, в том числе ОПЗЖ. Затем партия была запрещена судом.

10 января 2023 года Зеленский принял решение о лишении украинского гражданства главы партии Виктора Медведчука, его однопартийцев Рената Кузьмина и Тараса Козака, а также оппозиционного политика Андрея Деркача. Президент заявил, что лишает гражданства согласно законам или "деталям от Службы безопасности Украины". Однако в законе "О гражданстве Украины" в статье об основаниях для утраты гражданства не значатся какие-либо данные или обвинения спецслужбы. Уже через три дня Верховная рада приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача в связи с лишением их гражданства Украины.