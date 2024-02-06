Патрушев и губернатор Курганской области Шумков обсудили вопросы поддержки участников СВО

На рабочей встрече было также уделено внимание социально-экономической ситуации в регионе с акцентом на выполнении задач по преодолению зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг

КУРГАН, 6 февраля./ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Обсуждались вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Обсуждены вопросы социальной поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме того, уделено внимание социально-экономической ситуации в регионе с акцентом на выполнении задач по преодолению зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг", - говорится в сообщении.

Также отмечалась работа региона по созданию сети индустриальных парков, которые предлагают систему льгот и преференций при запуске нового производства, в том числе импортонезависимого.

Во встрече участвовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В рамках рабочей поездки в Курган Патрушев провел совещание по вопросам национальной безопасности в УрФО. Открывая мероприятие, Патрушев поздравил Курганскую область с отмечаемой во вторник 81-й годовщиной ее образования. Патрушев пожелал всем курганцам здоровья и благополучия, и чтобы планам по социальному и экономическому развитию региона, повышению качества жизни его населения сопутствовал успех.