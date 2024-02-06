РГУ им. Косыгина в Москве перевели на дистанционное обучение из-за случая кори

В двух городских поликлиниках организовали проведение вакцинации среди контактных лиц

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия в связи с выявленным случаем кори у студента РГУ им. А. Н. Косыгина, обучение в университете переведено на дистанционный формат, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ведомства по Москве.

В сообщении сказано, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Москве в связи с получением информации о регистрации случая кори у обучающегося РГУ им. Косыгина 24 января 2024 года провели все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ходе противоэпидемических мероприятий был определен круг контактных лиц, руководству университета было дано предписание об ограничении посещения учебного корпуса преподавателями и студентами, не имеющими сведений о вакцинации против кори или о ранее перенесенном заболевании. В вузе установили дистанционный формат обучения.

Отмечается, что кроме этого, с 25 января по 9 февраля в вузе установлены учебные каникулы. Также в двух городских поликлиниках организовали проведение вакцинации среди контактных лиц.