В Дагестане закрылись на карантин 45 школ и детских садов из-за гриппа и ОРВИ

При этом общее количество заболевших в регионе снизилось

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Число образовательных учреждений в Дагестане, закрытых из-за гриппа и ОРВИ, достигло 45. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

"На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в городах и районах республики закрыто 29 школ и 16 детских садов", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в ведомстве, общее количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе снизилось. "За последнюю неделю зарегистрировано 3 588 случаев. Это на 3% меньше, чем на прошлой неделе", - добавили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве сообщали о закрытии 24 образовательных учреждений региона.