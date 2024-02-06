Все школы Саратовской области планируют перевести на односменный режим к 2026 году

Переводу способствует, в частности, строительство новых образовательных учреждений и капитальный ремонт действующих

САРАТОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Число школ, которые работают в двусменном режиме в Саратовской области, к сентябрю 2024 года уменьшится с 53 до 45. К 2026 году планируется перевести все школы в регионе на односменный режим, сообщил ТАСС зампред правительства - министр образования области Михаил Орлов.

"Два года назад мы начинали со 111 школ, которые работали в двусменном режиме, потом их стало 76, сейчас 53. К сентябрю это будет 45 школ, в которых будут учиться 8 тыс. школьников. <…> Нам такая задача поставлена [перевести все школы региона на односменный режим работы к 2026 году], мы будем стремиться к этому", - сказал министр, отвечая на вопрос, будут ли все школы переведены на односменный режим к 2026 году.

По его словам, переводу школ на обучение в одну смену способствует, в частности, строительство новых школ и капитальный ремонт действующих. "В результате капитального ремонта преобразуются внутренние помещения школ, появляются новые учебные места, и школы последовательно выходят [на односменный режим]", - отметил Орлов.

Министр пояснил, что работа в одну смену позволит школам преобразовать учебно-воспитательный процесс. Например, на площадях, которые ранее использовались для второй смены, возможно открыть группу продленного дня или кружок.

Ранее вопрос наполняемости образовательных учреждений в Саратовской области поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, перевод школ с двухсменного обучения на односменное является приоритетом.