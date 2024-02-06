В Великом Новгороде стартовала международная зимняя школа по изучению Арктики

Она собрала исследователей и экспертов из России, Индии, Казахстана, Китая, Индонезии, США и Финляндии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная зимняя школа по изучению Арктики собрала в Великом Новгороде молодых исследователей и экспертов из России, Индии, Казахстана, Китая, Индонезии, США и Финляндии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

"Рабочая программа зимней школы продлится до 8 февраля. В работе пяти тематических дискуссий, посвященных актуальным проблемам Арктического региона, принимают участие молодые ученые: студенты и аспиранты факультетов политологии, международных отношений, экологии, юриспруденции и журналистики из Индии, Казахстана, Китая, России, Индонезии, а также эксперты из Индии, Китая, России, США, Финляндии", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил председатель правления ПОРА Николай Доронин, выступая перед участниками зимней школы, роль стран БРИКС в международном арктическом сотрудничестве выходит на первый план. "В течение последних лет мы видим планомерное усиление позиций России в Арктике. Западные партнеры прекратили поставку оборудования, технологий, и России пришлось за последние два года переориентироваться на совершенно новые рынки как сбыта, так и поставки технологий. В связи с этим многостороннее сотрудничество в Арктике, и прежде всего роль стран БРИКС, несомненно, выходит на первый план", - отметил Доронин.

По словам эксперта, страны БРИКС неоднородны по своему отношению к арктическим проектам. "Нам всем очевидно, насколько сильна арктическая программа у Китая. Индия за счет Гималаев заинтересована в развитии концепции "трех полюсов", всестороннего изучения многолетнемерзлых грунтов. Арабские страны интересуются развитием логистических путей", - полагает эксперт.

Серия образовательных мероприятий для молодых ученых под общим названием "Арктический диалог: новые форматы международного сотрудничества" организована Центром международной и региональной политики (CIRP) при поддержке Фонда Горчакова и информационной поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).