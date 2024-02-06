Эксперт заявил, что клинические рекомендации нужно вводить во врачебную практику поэтапно

В настоящее время в специализированном рубрикаторе одобрены и размещены более 430 клинических рекомендаций

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Клинические рекомендации - документы с алгоритмом ведения пациента нельзя внедрять во врачебную практику сразу после одобрения, их нужно вводить поэтапно. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Виталий Омельяновский.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что ассоциация иностранных фармкомпаний "Инфарма" просит Минздрав России уточнить сроки завершения перехода к оказанию медицинской помощи в больницах на основании клинических рекомендаций.

"Клинические рекомендации не могут быть одномоментно внедрены в клиническую практику сразу после одобрения, а требуют определенной этапности их внедрения, с чем и были связаны изменения в законодательстве и проектируемые изменения нормативной базы", - сказал Омельяновский.

В настоящее время в специализированном рубрикаторе одобрены и размещены более 430 клинических рекомендаций. Процесс их разработки, актуализации и дополнения новыми технологиями с доказанной эффективностью продолжается, пояснил Омельяновский. По его словам, соответствующую работу ведет профессиональное сообщество.

"Разработка клинических рекомендаций - длительный, системный процесс, требующий человеческих, финансовых и организационных ресурсов. Данный процесс включает ряд последовательных этапов. С одной стороны - разработку, опубликование на открытых ресурсах, обеспечение их доступности для медицинского сообщества и образования врачей, с другой стороны - оснащение медицинских организаций необходимыми ресурсами и оборудованием, выделение финансовых затрат и адаптации программы государственных гарантий и территориальных программ государственных гарантий для оказания медицинской помощи на основе обновленных клинических рекомендаций", - отметил Омельяновский.