Парижский референдум по удорожанию парковки обошелся городу в €400 тыс.

В организации плебисцита принимали участие 11 тыс. чиновников мэрии

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Референдум, большинство участников которого проголосовали за удорожание парковки для кроссоверов и внедорожников в Париже, обошелся городской казне в €400 тыс. Такие данные подтвердил первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар в интервью газете Le Figaro.

В организации плебисцита принимали участие 11 тыс. чиновников мэрии. При этом, по его словам, организация удаленного голосования или не на своем избирательном участке была признана "чересчур дорогостоящей". Грегуар признал, что некоторые парижане выражали недовольство тем, что не смогли проголосовать в ближайшей к дому администрации округа.

По его словам, "в голосовании приняли участие 78 тыс. человек". Как отмечает газета, это составляет 5,68% от общего числа жителей столицы, которые имели право голосовать - речь идет об 1,3 млн человек. Сам по себе референдум является "консультацией", однако мэр Парижа Анн Идальго уже сообщила о проведении в мае слушаний по вопросу повышения тарифов на парковку.

Если парижские власти поддержат мнение горожан, час парковки внедорожников, начиная с лета, может вырасти с €6 до €18 в центральных районах Парижа и с €4 до €12 - в остальных округах. Новые тарифы, как ожидается, будут распространяться на внедорожники с обычными и гибридными двигателями массой более 1,6 тонн, а также на джипы с электромоторами массой более 2 тонн.

Предыдущий городской плебисцит состоялся в апреле 2023 года. Тогда парижане выступили против аренды электросамокатов. Принятое парижанами решение было поддержано столичными властями, и прокат этого вида транспорта прекратился с 1 сентября того же года. Тогда явка составила 7,46% от общего числа зарегистрированных избирателей.