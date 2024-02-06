Конфискация имущества за фейки о ВС и новое правительство Казахстана. Главное за 6 февраля

Поддержка закона о конфискации имущества за фейки об армии комитетом СФ
Профильный комитет Совфеда поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о возможности конфискации имущества за фейки об армии. Документ расширяет список преступлений, за которые может применяться эта мера. Конфискации будет подлежать именно то имущество, которое было нажито в результате преступной деятельности, либо служит орудием совершения преступления.
Новый состав правительства Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сформировал новый состав правительства страны:
- министр финансов - Мади Такиев;
- министр экономики, заместитель премьер-министра - Нурлан Байбазаров;
- руководитель администрации президента - Айбек Дадабаев;
- руководитель аппарата правительства, заместитель премьер-министра - Галымжан Койшыбаев;
- министр здравоохранения - Акмарал Альназарова;
- глава МЧС - Чингис Аринов.
Прежние главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои посты. Бывший руководитель администрации президента Олжас Бектенов займет должность премьер-министра республики.
Вызов посла и временных поверенных в МИД РФ
Посол Израиля Симона Гальперин посетила МИД РФ, куда ее вызвали из-за неприемлемых высказываний в интервью изданию "Коммерсантъ". Отвечать на вопросы журналистов по итогам встречи она отказалась. В МИД также вызвали временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова сообщила, что Москва потребовала обеспечить безопасность на выборах президента РФ в этих странах. Дипломатам указали, что создание трудностей при проведении голосования вызовет серьезный протест среди проживающих там россиян.
Заочный арест Акунина и Арестовича
Басманный суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Его обвиняют в призывах к терроризму и распространении ложной информации о ВС РФ. Писателя ранее объявили в международный розыск. Суд также заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по аналогичному обвинению.
Увеличение лимитов по IT-ипотеке
Минфин РФ поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке. Мера позволит не допустить остановку программы. Сбер, ПСБ банк, МТС банк и Банк Санкт-Петербурга ранее перестали принимать заявки на льготные ипотечные программы в связи с исчерпанием лимитов.