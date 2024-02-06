В ВОЗ заявили, что Африка стала эпицентром роста заболеваемости холерой

В 10 странах континента за первые четыре недели года было зарегистрировано более 26 тыс. случаев этого заболевания и около 700 смертей

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Африка стала эпицентром холеры, распространяющейся в мире. В 10 странах континента за первые четыре недели года было зарегистрировано более 26 тыс. случаев этого заболевания и около 700 смертей, заявила на брифинге в Женеве специалист по чрезвычайным ситуациям в африканском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака.

Она подчеркнула, что заболеваемость холерой растет во всем мире с 2021 года, однако "Африка, особенно восточная и южная ее части, сегодня является эпицентром". За первые четыре недели этого года 10 стран Африканского региона ВОЗ сообщили о более чем 26 тыс. случаев заболевания и 700 случаях смерти, что "почти вдвое превышает цифры, зарегистрированные за тот же период в 2023 году".

Обеспокоенность в ВОЗ вызывает прежде всего ситуация в Замбии и Зимбабве. Об "активных вспышках" болезни сообщили также Мозамбик, Танзания, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Нигерия. "Существует высокий риск дальнейшего распространения вируса на другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи", - констатировала Брака. В Замбии вакцинировано более 1,7 млн человек, в Зимбабве планируется охватить иммунизацией 2,3 млн жителей.

На прошлой неделе появились первые признаки замедления распространения болезни в Замбии. В ВОЗ обратили внимание на нехватку вакцин от холеры, заявив, что нужно сосредоточить внимание на улучшении водоснабжения, санитарии и гигиены, расширении эпидемиологического надзора, а также на качественном и своевременном лечении.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.