В Волгодонске похоронили погибших при крушении Falcon 10 супругов Евсюковых

Проститься с ними пришли сотни человек, сообщил депутат городской думы Алексей Брежнев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Предприниматель Анатолий Евсюков и его супруга Анна, погибшие при крушении Falcon 10 в Афганистане, похоронены в городе Волгодонске Ростовской области, церемония прошла на старом городском кладбище. Об этом ТАСС сообщил общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в муниципальных образованиях Ростовской области в городе Волгодонске, депутат Волгодонской городской думы Алексей Брежнев.

"Похоронили [супругов Евсюковых] сегодня на старом городском кладбище. Прощание проходило в Свято-Троицком храме, батюшка разрешил проститься с ними в стенах храма. Затем, по традиции, проводили, помянули. Дети выполнили волю отца, который хотел быть охороненным рядом с матерью. Именно поэтому и выбрали старое кладбище, на нем захоронения не проводятся, только подзахоронения", - сказал Брежнев.

По словам собеседника агентства, проститься с супругами Евсюковыми пришли сотни человек. "Людей в храме было много, более тысячи человек пришли", - добавил собеседник агентства.

По данным из открытых источников, Евсюков владел и управлял несколькими рынками в Волгодонске, в том числе рынком "Авангард", "Атлант" и "Машенька", а также рядом торговых центров города.