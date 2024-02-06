Минюст внес объединение профсоюзов IndustriALL в реестр нежелательных организаций

В список также попали японский "Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий") и украинский "Крымскотатарский ресурсный центр"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Также в список попали японский "Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий") и украинский "Крымскотатарский ресурсный центр" .

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этих организаций.