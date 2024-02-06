Столичные приставы дали пять советов по общению со взыскателями долгов

В ГУ ФССП подчеркнули, что юридические лица не вправе причинять вред и оказывать психологическое воздействие

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве разработало пять советов для общения с частными взыскателями долгов, которые позволят гражданам чувствовать себя увереннее при общении с коллекторами, микрофинансовыми организациями и банками, требующими вернуть просроченный долг.

Порядок контактов

В ГУ ФССП подчеркнули, что по закону профессиональные взыскатели не имеют права звонить чаще одного раза в сутки и не больше двух раз в календарную неделю и восемь раз в календарный месяц. При этом звонки допустимы в будние дни с 08:00 до 22:00 часов, а в выходные - с 09:00 до 20:00 часов. Также к звонкам приравниваются разговоры по телефону с роботом-коллектором.

Назначать личные встречи с должником профессиональные взыскатели могут только один раз в календарную неделю, а присылать сообщения не чаще двух раз в сутки, до четырех раз в календарную неделю и до 16 раз в календарный месяц. Через Госуслуги они вправе писать еще реже: в течение одного календарного месяца не более двух обращений по одному обязательству.

Кроме того, причинять вред и оказывать психологическое воздействие юридические лица тоже не вправе. "Если вы почувствовали чрезмерные назойливость и давление - это признак того, что профессиональные взыскатели нарушают закон", - подчеркнули в управлении.

Ограничение доступа к контактам

Представители микрокредитных организаций и банков зачастую просят клиентов скачать мобильное приложение на телефон. "При установке не разрешайте приложению доступ к контактам в телефоне. Непорядочные взыскатели пользуются такой возможностью и начинают звонить родственникам, коллегам и другим знакомым, если до должника не получается дозвониться", - предупредили в ГУ ФССП.

Отказ анонимам

Кроме того, представители коллекторских агентств, банков и микрокредитных организаций при общении с должником обязаны представляться. Звонящий должен назвать свою должность, ФИО, название организации. При личной встрече гражданин вправе требовать у профессионального взыскателя предъявить документы. Законом не запрещено фотографировать их или снимать копию.

"Если представители кредитора не представились и отказываются предоставить вышеназванную информацию, вы имеете право прервать разговор с неустановленными лицами", - добавили в главке.

Фиксация нарушений

В службе приставов подчеркнули, что неправомерные действия, угрозы в адрес должника и его близких являются нарушением закона и влекут как административную (ст. 14.57 КоАП РФ), так и уголовную (172.4 УК РФ) ответственность. Но необходимо любыми способами зафиксировать нарушения со стороны профессиональных взыскателей, чтобы в дальнейшем была возможность провести полную и объективную проверку.

"Если вам угрожают, запишите разговор на диктофон или камеру. Чаще всего предупреждение о записи беседы мотивирует представителей кредитора быть более вежливыми", - посоветовали в столичном главке ФССП.

Если звонят по ночам, а также нарушают частоту звонков, необходимо зафиксировать время звонков и обратиться к сотовому оператору за детализацией звонков, в которой указаны номера абонентов и точное время.

"Если на ваше имя поступают письма с угрозами и другие документы, сохраните их, чтобы использовать как доказательство нарушения ваших прав. В случае если вы должны сразу нескольким организациям и не понимаете, какая из них прибегла к незаконным методам, попытайтесь получить от профессиональных взыскателей информацию о том, кто звонит. Сделайте скриншоты переписки или запишите беседу, чтобы затем обратиться к судебным приставам", - порекомендовали в главном управлении.

Помощь приставов

"Если вы столкнулись с неправомерными действиями лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности, например, грубостью при общении с использованием нецензурной лексики, психологическим давлением, а также если вы никак не связаны с задолженностью, в отношении которой вас беспокоят профессиональные взыскатели, обратитесь за помощью в главное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве через интернет-приемную на ведомственном сайте", - советуют в ГУ ФССП. Кроме того, можно направить обращение по адресу: 105094, г. Москва, ул. Гольяновская, д. 4а, а уточнить порядок подачи обращений можно в рабочие дни по телефону: 8 (499) 558-15-84 с 09:00 до 18:00.