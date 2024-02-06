В Крыму участок трассы расчистили после схода селя

Движение восстановлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Дорожники расчистили участок трассы в Крыму после сошедшего из-за непогоды селя, движение полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.

"Дорожники ГУП РК "Крымавтодор" ликвидировали вынос грунта на автодороге Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка. Ограничения движения на данном участке нет", - говорится в сообщении.

Ранее в республиканском Минтрансе сообщали о том, что из-за сильных осадков произошли подтопления участка трассы Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка селевыми потоками, движение шло по одной полосе.

По данным мэра Ялты Янины Павленко, сильные осадки и ураганный ветер также стали причиной падения свыше 20 деревьев в городе, включая кедр, возраст которого оценивают в 250 лет. По ее словам, к 10-летию Крымской весны в городе планируется масштабная высадка деревьев. Она пройдет в парке Годлевского, "Ясной поляне", сквере Чеховой, в районе мемориала "Холм славы" и автовокзала.

"Посадим растения и на иных территориях в рамках предпраздничного субботника вместе с жителями - дуб черешчатый, лох узколистный, миндаль обыкновенный, акацию белую - всего более 1 тыс. деревьев", - уточнила Павленко.

О непогоде в Крыму

В ГУ МЧС по региону сообщали, что из-за сильного ветра также произошло падение восьми деревьев. "На территории Республики Крым оправдывается действие штормового предупреждения. Максимальные порывы ветра зарегистрированы в Ялте до 32 м/с, в Алуште - до 27 м/с", - уточнили в ведомстве.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник действие штормового предупреждения сохраняется в южных районах республики и в горах с порывами ветра до 27 м/с.