Мэр французской коммуны пообещал ввести запрет на мобильные телефоны на улице

Взамен Венсан Поль-Пети пообещал построить новую спортивную площадку и киноклуб

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Запрет на использование мобильных телефонов в общественных местах поддержали большинство жителей коммуны Сен-Порт в департаменте Сена и Марна в центральной Франции. Об этом сообщает радио France Info.

"Вся община хочет видеть более насыщенную социальную жизнь и поддерживает лучшую защиту детей", - заявил мэр коммуны Венсан Поль-Пети.

В коммуне проживает около 1,8 тыс. человек, из которых в организованном по инициативе мэрии референдуме приняли участие 272 человека, то есть около 15%. 146 проголосовали за запрет, 126 - против.

В большинстве своем такому исходу оказались не рады представители молодого поколения. Их родители же наоборот считают, что это позволит и взрослым вылезти из телефонов, особенно когда они встречают детей из школы, и детям лучше налаживать личный контакт.

Глава администрации коммуны отметил, что люди восприняли его инициативу как вмешательство в частную жизнь, и заверил, что нарушение формального запрета не будет наказываться. Указ, который он готовится подписать в ближайшее время, будет распространяться на территории возле школ, в магазинах и во время ходьбы по тротуару. Взамен он пообещал построить новую спортивную площадку и киноклуб.