МЧС России создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей

Глава ведомства Александр Куренков сообщил, что в настоящее время определяется месторасположение будущего центра

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. МЧС России создаст центр по подготовке пожарных и спасателей в Сирии, в настоящее время определяется его месторасположение. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"В настоящее время определяется место расположения будущего центра. Наша страна поставит в Сирию технику, оборудование и снаряжение отечественного производства. Их планируется использовать как в учебном процессе, так и применять в практической деятельности по обеспечению безопасности", - сказал он.

Куренков отметил, что это позволит сирийцам повысить уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. "Также будут оборудованы учебные классы для подготовки иностранных коллег", - добавил министр.

Распоряжение правительства РФ о создании центра было подписано в декабре прошлого года.

Как отметили в МЧС, во вторник Куренков обсудил с послом Сирийской Арабской Республики в РФ Башаром Джаафари вопросы двустороннего перспективного партнерства. Так, с текущего года квота для обучения сирийских студентов увеличена до 10 человек. Вместе с тем МЧС России готово начать передачу российского опыта коллегам в самой Сирии. Год назад при ликвидации последствий землетрясения по просьбе сирийских пожарных российские специалисты провели практические тренировки по оказанию первой помощи, горной подготовке и пожарно-спасательному делу. "Эти занятия оказались актуальны и востребованы. Стороны выразили солидарное мнение, что подобный обмен опытом должен быть выстроен на постоянной основе", - добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сирийская сторона рассмотрит возможность участия в международном салоне "Комплексная безопасность", который состоится в конце мая в Подмосковье.